Incendio a un'impalcatura condominiale

Verso le 13.30, i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati allertati per l'incendio scoppiato su un'impalcatura condominiale in via Dei Giardini 42, nel rione di Servola, a Trieste.

Giunti sul posto con la squadra del distaccamento di Muggia, la prima partenza, l'autobotte e il funzionario di guardia, i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme che avevano interessato parte dell'impalcatura, parte della cappotto della facciata - in fase di montaggio - e parte del giardino. L'intervento è ancora in corso; al momento non risultano feriti.