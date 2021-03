I Vigili del Fuoco di Maniago sono stati allertati, poco prima delle 16, per un incendio a una canna fumaria a Meduno in via Mazzini, località Navarons. Le fiamme avevano iniziato a lambire il tavolame in legno del tetto ed è stato solo grazie al pronto intervento del pompiere coordinatore Franco Vallar, del distaccamento di Maniago, ma al momento libero dal servizio, se le conseguenze sono state contenute.

Nel frattempo è arrivata sul posto la squadra operativa da Maniago che ha completato lo spegnimento dei focolai residui e ha bonificato il tetto, rimuovendo le parti carbonizzate. L'intervento si è concluso alle 17.30.