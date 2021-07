Incendio a Zuglio, undici intossicati tra cui dei bambini

Principio di incendio questa notte, intorno alle 4, in una abitazione di Zuglio. Le fiamme, divampate per cause accidentali, sono partite dallo scantinato. Il fumo della combustione è penetrato anche all'interno della casa dove stavano dormendo undici persone, tra cui alcuni bambini. Tre persone sono state trasportate precauzionalmente al nosocomio di Tolmezzo, per accertamenti. Le altre sono state controllate sul posto dai sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo, insieme ai Carabinieri della Compagnia del Capoluogo Carnico. Contenuti i danni causati dalle fiamme.