Incendio al cambio dell'ora, due appartamenti inagibili

Personale e mezzi del Comando dei Vigili del fuoco di Trieste, sono intervenuti questa notte, a cavallo del cambio dell’ora solare, in via Toffani, per l’incendio sviluppatosi nel bagno di un'abitazione. Giunti sul posto con due autopompe, un’autoscala, un’autobotte e l’autovettura del funzionario di guardia, hanno provveduto a spegnere le fiamme. Due gli appartamenti coinvolti dall’incendio, che sono stati dichiarati inagibili.

Le cause sono in fase di accertamento e l'area interessata è stata messa in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto personale sanitario e la Polizia di Stato.