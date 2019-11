Incendio all'alba a Brugnera

Una famiglia residente in via Alessandro Volta, a Brugnera, si è risvegliata poco prima delle 6 prendendo coscienza di un incendio che stava coinvolgendo la casetta esterna, adibita a deposito attrezzi, e la pergola contigua. La richiesta al 112 ha messo in azione la prima partenza dei Vigili del fuoco di Pordenone che, di ritorno da un intervento appena concluso, è stata deviata verso il nuovo scenario.

Le operazioni di spegnimento sono state rapide e l'area coinvolta dalle fiamme, circa 30 metri quadri, è stata prontamente messa in sicurezza. Sul posto è giunta anche la prima botte dalla centrale di Pordenone per sostegno idrico.