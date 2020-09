Incendio all'alba nella falegnameria

Intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo questa mattina, intorno, alle 5.30 in una falegnameria di Castelnovo del Friuli. Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio che ha interessato un macchinario della produzione. Le fiamme sono state contenute dai pompieri che si trovano ancora sul posto (ore 9) per la messa in sicurezza del capannone artigianale, in via Mostacins.

Nessuna persona sarebbe rimasta ferita. Sul posto anche i Carabinieri. Non sarebbe stata compromessa la produzione.