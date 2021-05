Incendio all'alba nella zona industriale di Pradamano

Una decina di minuti prima delle 5, la prima squadra e l'autobotte della sede centrale del Comando Vigili del fuoco di Udine sono intervenute in un'azienda di lavorazione rifiuti nella zona industriale di Pradamano.

I pompieri hanno trovato dei containter contenenti materiali della lavorazione di rifiuti solidi urbani che stavano bruciando; hanno quindi provveduto a estinguere le fiamme utilizzando la schiuma antincendio.

Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone. Sul posto anche personale della Polizia di Stato.