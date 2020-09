Incendio all'ex Caffaro, un intossicato

Un principio d'incendio si è sviluppato questa mattina nel complesso chimico ex Caffaro di Torviscosa. L'area interessata è quella, in fase di dismissione, della linea della cellulosa. Durante le operazioni di smantellamento, per cause in corso di accertamento, si è incendiata la coibentazione di un silo.

L'area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco di Cervignano del Friuli, intervenuti insieme a un’autobotte del Comando di Udine. Una persona è rimasta intossicata ed è stata portata in ospedale per accertamenti.

La colonna di fumo prodotta dalla combustione è stata avvisata e segnalata da diversi abitanti della zona.