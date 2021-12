Incendio alla fattoria sociale di Spessa di Cividale

Dovrà essere abbattuto l'asino rimasto gravemente intossicato, questo pomeriggio, a seguito di un incendio divampato in una piccola stalla didattica lungo Strada di Sant'Anna, a Spessa di Cividale del Friuli.

Le cause del rogo, che hanno distrutto il piccolo ricovero, adiacente l'azienda agricola, sono in corso di accertamento, ma paiono accidentali.

Nessuna persona è rimasta ferita ma l'asino, impiegato nella didattica con persone con difficoltà, ha respirato i fumi della combustione, restando gravemente intossicato. Per lui, quindi, il veterinario ha disposto l'abbattimento.

L'area in cui si è sviluppato l'incendio è immersa nelle campagne. Per raggiungerla, e domare le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare mezzi boschivi: un pick-up proveniente dal Comando dei pompieri di Gorizia e un secondo pick-up proveniente, invece, dal Comando di via Popone, da Udine.