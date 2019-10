Incendio alla Snua di Aviano: impianto di nuovo in funzione

La paura è passata. Dopo l’incendio che nelle prime ore di sabato ha mandato a fuoco 3.000 quintali di materiale stoccato nel deposito di rifiuti della Snua ad Aviano, la situazione è tornata alla normalità. Le scuole, chiuse precauzionalmente sabato mattina a Roveredo, hanno riaperto regolarmente le porte agli alunni. E pure in Base ad Aviano le attività sono proseguite senza variazioni di programma.



Anche le condizioni dell’aria nel weekend si sono stabilizzate. I rilievi effettuati dall’Arpa non hanno rilevato anomalie, mentre si attendono ancora gli esiti sui campionamenti a terra. La nube che si è spostata velocemente da Aviano verso Pordenone è passata senza lasciare danni, a parte qualche bruciore a occhi e gola nella giornata di sabato. Lo stesso deposito Snua si è già riattivato.



Tuttavia tutto l’incartamento relativo alle indagini per risalire alla causa dell’incendio è stato affidato alla procura di Pordenone per stabilire eventuali responsabilità. La stessa società che si occupa di rifiuti ha fatto sapere che per il futuro, sul sito è previsto anche un ampliamento - saranno installate telecamere e termocamere in grado di attivare mediamente i sistemi di allarme.