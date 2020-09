Incendio alla Snua, valori sotto la soglia di pericolo

Arrivano ancora buone notizie dai campionamenti dell'Arpa Fvg dopo l'ingente rogo che ha interessato l'impianto di trattamento dei rifiuti Snua di Aviano.

Nelle misurazioni effettuate dai tecnici ieri sera mediante contaparticelle era stata rilevata una presenza ancora elevata di polveri nella rotonda in prossimità dell’ingresso della base Usaf, quantificabili in circa 90 microgrammi/m3, mentre nei pressi della scuola di Roveredo i valori si presentavano significativamente più bassi.

La permanenza di valori ancora piuttosto elevati in prossimità dell’incendio è da mettere in relazione alla necessità di ridurre i volumi d’acqua utilizzati dai pompieri, al protrarsi delle operazioni di smassamento e alle mutate condizioni meteorologiche.

Le misurazioni con contaparticelle sono state ripetute questa mattina. Le misure indicano una situazione in progressivo miglioramento con valori inferiori allo standard ritenuto accettabile.

I campionamenti saranno nuovamente ripetuti nella tarda mattinata, anche per comprendere con maggior precisione quale sia l’effettivo contributo dovuto all’incendio e quale alla risospensione delle polveri dovute al traffico veicolare presente in zona.

Al momento, nella zona interessata dall’incendio, non si ravvisano particolari problematiche ambientali.

Restano comunque in vigore, in via prudenziale, le misure adottate tramite ordinanza dai sindaci di Aviano, Roveredo in Piano e San Quirino.

Ecco le raccomandazioni sui comportamenti da tenere nelle zone coinvolte, fino agli esiti delle analisi sulla composizione delle polveri.

1. Tenere chiusi gli infissi esterni e uscire di casa per l’effettiva necessità;

2. Sospendere la raccolta e il relativo consumo di frutta e ortaggi come pure il prelievo idrico a fine irriguo da pozzi e vasche non protetti;

3. Non consumare uova e carne di pollame allevati in aia;

4. Non effettuare attività di giardinaggio e tenere gli animali domestici in casa;

5. Se possibile non far giocare i bambini all’aperto e impedire il contatto delle mani con il suolo;

6. Vietare il pascolo e lo sfalcio.