Incendio boschivo ad Arta Terme

Vigili del fuoco in azione ieri nella prima serata ad Arta Terme a causa di un incendio boschivo divampato nell’area del depuratore.

A dar loro man forte, per la messa in sicurezza e bonifica del terreno una volta spente le fiamme, la squadra dei volontari di Protezione Civile del Comune di Arta Terme - antincendio boschivo – che hanno lavorato fino alle 23 circa, nella frazione di Cabia, per mettere in sicurezza un'area interessata dall’incendio.

Si tratta di una zona adiacente il depuratore delle acque. Interessati dalle fiamme aree a prato, dirupo e bosco, ma non sono stati toccate dalle fiamme abitazioni o strutture.

Da notare che la squadra di Protezione civile di Arta è tra quelle che annovera più volontarie tanto che quattro di loro hanno partecipato alle operazioni di spegnimento assieme a due colleghi, con l'impiego di due mezzi appositi.

Sul posto anche gli uomini del Corpo forestale regionale della stazione di Forni di Sopra.