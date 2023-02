Incendio boschivo ad Aviano

Allarme incendio boschivo, nel pomeriggio, intorno alle 16.30, in comune di Aviano. Le fiamme si sono sviluppate nei pressi di via Monte Cavallo, la strada che porta in Piancavallo.

In azione i Vigili del fuoco del Comando di Pordenone con due squadre e, a supporto, i volontari di Protezione civile di Aviano, con una squadra e un modulo antincendio boschivo. Allertati anche gli uomini del Corpo forestale regionale di Polcenigo.

Le fiamme hanno interessato un'area di circa 500 metri quadri. I pompieri hanno provveduto allo spegnimento e alla bonifica dell'area. Sul posto anche la Polizia locale.