Incendio boschivo sul Cansiglio

I Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, con diversi mezzi e le squadre antincendio boschivo, sono all'opera dalle 11, insieme al personale della Forestale regionale, per domare un incendio boschivo che si è sviluppato nella zona di Lama di Carpen, sul Cansiglio, per cause in corso di accertamento.

Il repentino intervento dei pompieri ha permesso di circoscrivere le fiamme ed evitare che potessero raggiungere un'abitazione. L'area interessata dalle fiamme si estende per circa 500 metri quadrati.