Incendio devasta l'Eibn Mountain Lodge di Sauris

Un vasto incendio, nella notte, ha distrutto Borgo Eibn Mountain Lodge, l'albergo dei vip a Sauris di Sotto. La struttura, di recente costruzione e classificata come agriturismo a 5 petali, rappresentava il top dell'accoglienza nell'alta Val Lumiei ed era molto amata da diversi personaggi noti, come Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, spesso ospiti dell'albergo.

L'edificio, al momento, non accoglieva ospiti e, fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

L'allarme è scattato intorno alle 23.30. Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Udine, con le squadre dei distaccamenti di Tolmezzo, Gemona, Rigolato e della sede centrale.

I pompieri hanno immediatamente verificato che all'interno dei locali incendiati non ci fossero persone e hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Ingenti i danni, dal momento che lo stabile è costruito quasi per intero in legno. Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente difficoltose in quanto la neve presente lungo la via d'accesso al resort ha rallentato i mezzi di soccorso.

Al momento sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza.

Dalle ore 23 di ieri squadre da Tolmezzo, Gemona, Rigolato e #Udine in azione a Sauris di Sotto per l'#incendio di albergo: nessun ospite era nella struttura. Fiamme sotto controllo, operazioni di soccorso difficili per avverse condizioni meteo [#24gennaio 8:00] pic.twitter.com/8F7qiiUvs3 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 24, 2023

"Una ferita gravissima nel cuore del turismo regionale. Grande perdita non solo per Sauris, ma per tutta la comunità economica carnica. Rivolgo tutta la mia solidarietà ai proprietari della struttura e alla comunità saurana che perde momentaneamente un simbolo del suo prestigio". Parole di partecipazione e conforto da parte del Vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, per il furioso incendio che ha semidistrutto gli chalet del Borgo Eibn Mountain Lodge, struttura d'accoglienza prestigiosa nella località dell’alta Val Lumiei.

"Un plesso alberghiero importantissimo – continua Mazzolini-, modello per chi in Carnia vuole investire e migliorare il coefficiente d’accoglienza. Un grande dramma aver toccato questo vivace cuore pulsante del nostro indotto. La capacità di ricezione di Zhare, uno dei borghi più belli del mondo ed orgoglio Fvg, poggia sui continui investimenti regionali e sui servizi di divertimento offerti e logicamente su perle come l’albergo Eibn".

Il vicepresidente regionale, che è un’amante della località carnica e della montagna friulana, esprime l’augurio che la borgata possa essere riportata prima possibile al suo splendore: "Spero che i gestori possano ripartire al più presto con la loro attività e supportare l’importante serie d’investimenti che sono stati fatti dalla Regione nel territorio di Sauris. Esprimo tutta la mia vicinanza come amministratore regionale di un Fvg coeso e solidale. La montagna è coraggio e so che borgo Eibn saprà rinascere dalle sue ceneri".

"Una vera sciagura in un momento dell'anno in cui gli imprenditori dell'accoglienza e del turismo si attendono di raccogliere il frutto delle loro fatiche e dei loro investimenti. Quindi massima solidarietà a chi è stato colpito così duramente da un incendio che priva la nostra montagna di una struttura di primo livello. Dobbiamo aiutare chi crede nelle potenzialità delle terre alte friulane, stargli accanto anche nei momenti drammatici come questi, permetter loro di risollevarsi", dichiara Massimo Mentil, sindaco di Paluzza (Udine) e segretario del Pd Alto Friuli.