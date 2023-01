Incendio devasta una struttura dell'albergo diffuso a Sauris

Un vasto incendio, nella notte, ha distrutto una struttura inserita nella rete dell'albergo diffuso a Sauris di Sotto. L'edificio, al momento, non accoglieva ospiti e fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

L'allarme è scattato intorno alle 23.30. Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Udine, con le squadre dei distaccamenti di Tolmezzo, Gemona, Rigolato e della sede centrale.

I pompieri hanno immediatamente verificato che all'interno dei locali incendiati non ci fossero persone e hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Ingenti i danni, dal momento che lo stabile è costruito quasi per intero in legno. Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente difficoltose in quanto la neve presente lungo la via d'accesso al resort ha rallentato i mezzi di soccorso.

Al momento sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza.

Dalle ore 23 di ieri squadre da Tolmezzo, Gemona, Rigolato e #Udine in azione a Sauris di Sotto per l'#incendio di albergo: nessun ospite era nella struttura. Fiamme sotto controllo, operazioni di soccorso difficili per avverse condizioni meteo [#24gennaio 8:00] pic.twitter.com/8F7qiiUvs3 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 24, 2023

Notizia in aggiornamento