Incendio di Pasian di Prato, parla l'avvocato di uno degli indagati

E' scioccato da quanto accaduto, ma è certo di aver fatto tutto il possibile per evitare la tragedia. E' questo lo stato d'animo del custode della struttura per minori stranieri non accompagnati andata a fuoco, nella notte del 31 dicembre, a Santa Caterina di Pasian di Prato.

La Procura ha aperto un fascicolo per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose plurime. "Dovendo procedere ad accertamenti tecnici di natura irripetibile (l'autopsia sul corpo del minore deceduto e il sopralluogo nell'immobile di via Campoformido 1, attualmente sotto sequestro), il legale rappresentante di Aedis e l'addetto alla vigilanza notturna sono stati iscritti nel registro degli indagati quale atto dovuto per garantire l'esercizio dei diritti di difesa”, ha precisato, in una nota, il Procuratore Massimo Lia.

L'uomo, un 44enne delle Valli del Natisone, è l'operatore dell'Aedis onlus rimasto ustionato quella drammatica notte a causa del rogo. "Il mio assistito - spiega il suo difensore, l'avvocato Maurizio Landelli - si trova in ospedale e sarà dimesso nei prossimi giorni. Ha raccontato di essere rimasto ustionato mentre faceva tutto il possibile per evitare che le fiamme si propagassero nella struttura. Per questo è sicuro di non avere alcuna responsabilità per quanto è accaduto".

Non ci sono dichiarazioni, invece, da parte del legale della Cooperativa che gestisce la struttura, che si è riservato di parlare dopo l'autopsia sul corpo del 17enne albanese Ledjan Imeraj, perito nell'incendio.

Mercoledì 4, infine, saranno conferiti l'incarico per l'esame autoptico al medico legale Carlo Moreschi e quello per l'analisi dell'edificio andato a fuoco.