Incendio di sterpaglie a Claut

I vigili del fuoco di Maniago sono intervenuti in tarda mattinata in località Lesis per un incendio di sterpaglie. Una volta sul posto, il capo partenza ha richiesto alla sala operativa l'intervento dell'elicottero dato che la zona era impervia e, dunque, non raggiungibile.

Le fiamme, infatti, minacciavano il bosco sovrastante. E' arrivato il velivolo della Protezione civile di Palmanova che, con un intervento efficace, ha avuto la meglio sulle fiamme. Sul posto anche i carabinieri di Spilimbergo. Le fiamme sono state domate grazie alla proficua collaborazione e comunicazione tra le forze in campo, che spesso si trovano a lavorare spalla a spalla.