I Vigili del Fuoco di Pordenone, assieme al Corpo Forestale regionale, sono intervenuti poco dopo le 13 a Cordenons, in via Pasch, nei pressi della Colonia fluviale per l'incendio di una boscaglia.

I pompieri di via Interna, giunti con tre automezzi e sette operatori, sono stati impegnati per quasi tre ore a causa delle difficoltà di accesso alla zona nell'opera di spegnimento e bonifica del rogo, che ha interessato una vasta superficie nella zona dell'alveo del Fiume Meduna.