Incendio di sterpaglie a Porpetto

Un vasto incendio di sterpaglie si è sviluppato nel primo pomeriggio a Porpetto in prossimità di un capannone, che non è stato coinvolto dal rogo. Sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli e di Udine, insieme a un elicottero con una benna per il lancio dall'alto di acqua.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Latisana, al comando di Nicola Salvato. Alle 18 le fiamme non sono state ancora domate. A bruciare sono circa 300 metri quadrati di campo.