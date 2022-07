Incendio di sterpaglie a Rivignano

Dopo circa un ora di lavoro delle squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Latisana e Codroipo, è sotto controllo e in fase di bonifica l'incendio di vegetazione per il quale i pompieri sono intervenuti alle 22.30 circa in via Stella a Rivignano.

Al loro arrivo sul posto, le fiamme si stavano avvicinando pericolosamente ad alcune abitazioni ma le operazioni di spegnimento hanno avuto un rapido effetto, limitando l'area bruciata a circa 3.000 metri quadri. Sul posto anche personale dell'Arma dei Carabinieri.