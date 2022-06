Verso le 21, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste è stato allertato per un incendio di sterpaglie nella zona di via Masaccio, nei pressi della ferrovia. La sala operativa ha ricevuto diverse telefonate di allarme in quanto le fiamme erano visibili anche dal popoloso rione di San Giovanni.

Partiti dalla Centrale con la prima squadra e dal distaccamento di Opicina, gli operatori, giunti sul posto, sono riusciti a domare l'incendio che aveva interessato anche una baracca di legno.