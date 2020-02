Incendio doloso nel tardo pomeriggio nel Parco Moretti di Udine. Non è la prima volta che accade. Qualcuno appicca le fiamme a un cestino contenente carta e altro materiale. Il rogo resta, per fortuna, sempre localizzato.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco del Comando di via Popone e due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Udine per tutti gli accertamenti. I pompieri hanno estinto l'incendio in breve tempo e nessuno è rimasto ferito.