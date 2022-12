Verso le 16.30, i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati allertati per l'incendio in un appartamento al terzo e ultimo piano in via di Romagna, al civico 107.

Giunti sul posto dalla Centrale con la prima partenza e l'autoscala, i pompieri, dopo essersi accertati che la proprietaria fosse già uscita, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Al momento non risultano feriti. Sul posto, anche il personale sanitario e la polizia.