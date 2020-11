Incendio in autostrada, distrutti due furgoni sulla bisarca

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine, poco prima delle 20, lungo l' autostrada A23, in carreggiata nord, nel territorio del comune di Colloredo di Monte Albano. Per cause in corso di accertamento da parte dei pompieri, intervenuti sul posto insieme alla Polizia Stradale e ai mezzi meccanici di Autostrade per l'Italia, una bisarca si è incendiata, pare per un guasto di natura elettrica.

Trasportava due furgoni. I danni sono ingenti (per il carico, distrutto, salva la motrice) ma nessuna persona è rimasta ferita. Alle 22 le squadre dei Vigili del Fuoco erano ancora sul posto per mettere in sicurezza l'area. È successo alla progressiva chilometrica 38.