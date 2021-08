Incendio in Borgo San Sergio a Trieste

Un vasto rogo di sterpaglie si è sviluppato intorno alle 23 di ieri a Trieste, a Borgo San Sergio, per cause al vaglio dei Vigili del Fuoco il Comando Provinciale del capoluogo giuliano e degli agenti della Polizia di Stato. Non è chiaro, infatti, se si tratti di un incendio accidentale o doloso.

Le fiamme hanno prodotto molto fumo che si è esteso in città, raggiungendo la zona di Campi Elisi, mentre il rogo ha interessato 5.500 metri quadrati di sterpaglie.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

I pompieri sono intervenuti con 14 uomini, con la prima partenza del Distaccamento di Muggia e due autobotti provenienti dalla Sede Centrale, che hanno terminato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza alle 5 di questa mattina.

I vigili del fuoco giuliani sono intervenuti, poi, verso l'una di oggi, sempre a Trieste, in via Madonnina, per domare un incendio che ha interessato a un cassonetto dei rifiuti.