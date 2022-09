Attimi di paura nella tarda serata di ieri, poco prima delle 23, per un incendio che si è sviluppato al piano terra di un’abitazione in via Paladus a Precenicco.

Le fiamme sono partite da due congelatori. A causa del fumo, il proprietario della casa era rimasto bloccato all’interno della sua camera da letto. L'uomo è stato portato in salvo dai Vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Grazie al pronto intervento dei pompieri, per lui non è stato necessario il soccorso da parte dei sanitari.