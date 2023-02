Incendio in casa a Ragogna, un 60enne intossicato

Intorno alle 4.30 un 60enne è stato soccorso, dopo aver respirato i fumi della combustione che si sono sviluppati a seguito di un incendio nella sua abitazione a Ragogna. Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme.

A lanciare l'allarme è stato un vicino, che non ha riportato conseguenze di tipo sanitario. I sanitari hanno trasportato il 60enne all'ospedale di San Daniele del Friuli con l'ambulanza per accertamenti; le sue condizioni non destano comunque preoccupazione. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Majano.