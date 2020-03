Incendio in casa, due persone anziane intossicate

Alle 19 di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Ronchi, a Portogruaro, per l’incendio divampato all’interno di un’abitazione: leggermente feriti due anziani per aver respirato il fumo dalla combustione. La squadra dei pompieri arrivata dal locale Distaccamento, ha spento l’incendio che ha interessato lo split di un condizionatore.

Le fiamme hanno danneggiato l’arredamento del corridoio, oltre al fumo che ha interessato tutta l’abitazione. I due anziani sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e portati in ospedale per ulteriori accertamenti. Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono in fase di ultimazione (ore 20.30).