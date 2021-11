Una donna del 1964 è rimasta intossicata e ustionata in seguito a un incendio scoppiato in un'abitazione di via San Daniele, a Tavagnacco, poco dopo le 16.30.

La 57enne è stata trasportata all'ospedale di Udine dal personale sanitario. Le sue condizioni sono serie.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Udine per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza.