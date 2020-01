Incendio in casa, muore il cane

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli sono intervenuti nel tardo pomeriggio in via della Stazione, ad Aquileia, per un incendio divampato in un'abitazione singola. Per cause in corso di accertamento, forse per una stufa caricata eccessivamente di legna, è divampato il rogo che ha interessato le stanze della casa.

A causa dei fumi prodotti dalla combustione è morto il cagnolino dei proprietari.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il primo cittadino di Aquileia. I danni sono ingenti per quanto riguarda alcune parti della casa. I pompieri hanno messo in sicurezza la struttura e smassato il materiale combusto.