Incendio in casa, una persona intossicata

Una persona è rimasta leggermente intossicata a seguito di un incendio scoppiato in un'abitazione di Azzano Decimo, in via dell'Aviere, nel pomeriggio di oggi. Per cause in corso di accertamento, una stufetta elettrica si è incendiata. Il fumo ha invaso tutte le stanze e la persona ha respirato il prodotto della combustione, restando leggermente intossicata.

È stata soccorsa dall'equipe medica di un'ambulanza che l'ha medicata sul posto. I Vigili del Fuoco del Comando di via Interna sono intervenuti subito per la messa in sicurezza dei locali. La struttura dell'abitazione, una casa bifamiliare, non ha subìto danni ma è stata completamente annerita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Azzano Decimo.