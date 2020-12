Incendio in cucina, coppia intossicata

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago sono intervenuti questa mattina, intorno alle 10.30, in un'abitazione di Fanna. Per cause in corso di accertamento, probabilmente per un problema di natura elettrica, che ha interessato i cavi di alimentazione di un congelatore, si è sviluppato un incendio che ha provocato molto fumo.

A rimanere leggermente intossicati i due proprietari; si tratta di una donna in stato di gravidanza e del suo compagno, portanti precauzionalmente in ospedale.

Nel pomeriggio, invece, intorno alle 14, a Fontanafredda, i pompieri della Centrale di Pordenone sono intervenuti in un'altra abitazione, sempre per un rogo. Anche in questo caso è stata coinvolta la cucina, ma le fiamme hanno avuto maggiore consistenza, visto che all’arrivo delle squadre dalla centrale di Pordenone un denso fumo usciva dalle finestre al piano terra. Le cause sono da attribuire ad alcune candele lasciate accese mentre la padrona di casa si trovava al piano superiore.

I pompieri ricordano che le candele devono essere utilizzate con la massima cautela, ponendo attenzione alla loro distanza rispetto a materiale combustibile come tende, rotoli di carta, canovacci e anche mobili.

Attenzione anche al piano in cui sono posate, visto che la parte terminale della candela può attivare una combustione. Per questo si raccomanda l’uso di piani in materiale non infiammabile, come piattini o simili. In ogni caso le candele non devono mai essere tenute accese quando si esce di casa. L’incendio di Fontanafredda dimostra quanto insidiose siano queste condizioni e quanti danni possano causare.