Incendio in Slovenia, arrivano anche i pompieri Fvg

Collaborazione transfrontaliera per i Vigili del fuoco del Comando di Trieste che sono intervenuti, su richiesta dei colleghi di Capodistria, per un incendio di sterpaglie che sta interessando la zona di Crni Kal, in Slovenia. Come noto, il 10 dicembre 2008, è stata firmata la convenzione sulla collaborazione tra i Vigili del Fuoco di Trieste e Koper nell'ambito del soccorso.

L'accordo prevede la possibilità d'intervento, su richiesta dell'altra parte, anche al di fuori del territorio nazionale in una determinata fascia di territorio che comprende anche le città di Trieste e Koper.