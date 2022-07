Incendio in terrazza, i vicini lanciano l'allarme

A seguito di una chiamata che segnalava l'incendio di un appartamento, i Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo sono intervenuti, intorno alle 18.30, con un'autopompa e un'autobotte in via Val di Gorto a Tolmezzo.

Giunti sul posto i pompieri hanno riscontrato che, fortunatamente, il rogo non interessava l'appartamento, ma un terrazzo al terzo piano dello stabile.

Considerato che l'abitazione in quel momento era vuota e chiusa, i Vigili del fuoco hanno raggiunto il balcone utilizzando una scala italiana e hanno spento le fiamme, che avevano interessato alcuni materiali depositati.

Le cause dell'incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento, ma dovrebbero essere accidentali. I Vigili del fuoco hanno concluso il loro intervento in poco più di un'ora.