Incendio in un'abitazione a Bressa di Campoformido

Incendio nella notte a Campoformido, poco dopo le 22, quando scatta l'allarme a Bressa. Sono intervenuti immediatamente due mezzi dei Vigili del Fuoco dal Comando di Udine con una prima partenza e l'autoscala. Interessata dal rogo un'abitazione singola dove vive una sola persona. E' stato l'uomo a dare l'allarme e a mettersi in salvo, per fortuna senza alcun tipo di conseguenze sanitarie.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate da una stufa a legna, per poi interessare la canna fumaria e arrivare fino al tetto, coinvolgendo anche parte dei soffitti dell'alloggio. Ingenti i danni da fumo e non solo.

La casa non sarà dichiarata inagibile. Domate le fiamme, l'uomo è stato accolto da un vicino di casa per la notte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Campoformido per tutti gli accertamenti. Informata anche l'amministrazione comunale.