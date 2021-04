Nel pomeriggio la prima partenza dei Vigili del fuoco di Pordenone, assieme all'autobotte, è intervenuta per un incendio scoppiato in un'abitazione a Caneva, in via Pradego.

I pompieri hanno rapidamente domato le fiamme che stavano interessando il soggiorno e gli arredi. Il proprietario è uscito autonomamente, senza subire conseguenze.