Incendio in un'abitazione a Valvasone Arzene

I Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, con l'autobotte e l'autoscala della sede centrale di Pordenone, per un totale di sette mezzi e quindici uomini, sono intervenuti poco prima dell'una di questa notte per l'incendio della copertura in legno di un'abitazione in via della Villa, a Valvasone Arzene.

Le fiamme, che si sono originate in prossimità di una canna fumaria, hanno interessato un'intera falda e compromesso l'agibilità dell'edificio.

I pompieri hanno lavorato circa quattro ore per la messa in sicurezza dello stabile e le necessarie verifiche strumentali per escludere la presenza di gas nell'abitazione adiacente. Sul posto anche i Carabinieri di Pordenone.

Fortunatamente le due famiglie, che vivono nell'abitazione interessata dalle fiamme e in quella adiacente, non hanno riportato conseguenze.