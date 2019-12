Incendio in un'abitazione di Lucinico

Disavventura ieri sera per una famiglia che abita in una villetta singola di Lucinico, a Gorizia. Per cause in corso di accertamento, il divano del soggiorno si è incendiato. Immediata la chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza 112: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia, insieme al personale medico inviato dalla centrale Sores di Palmanova.

Le fiamme sono state domate velocemente. Il fumo però ha annerito la stanza e distrutto il divano. I danni sono limitati, a ogni modo, solo a una parte della abitazione. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari per un controllo medico degli occupanti della casa. Nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato.