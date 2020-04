Incendio in un'abitazione di Plaino

Momenti di paura, questa mattina, in una casa di Plaino di Pagnacco dove, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio in un locale di servizio. Le fiamme sono divampate all'altezza di un quadro elettrico e il rogo che ne è conseguito, limitato a questa parte della stanza, ha prodotto una grande quantità di fumo che ha invaso anche altri locali della casa.

A dare l'allarme è stata la famiglia che è riuscita a mettersi in salvo. Nessuno è rimasto intossicato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando di Udine che hanno messo in sicurezza il quadro elettrico e provveduto ad areare le stanze, accertandosi dell'assenza di gas monossido.

È successo poco dopo 5.30 di oggi. La famiglia è stata temporaneamente fatta uscire di casa.