Incendio in un appartamento, evacuati gli abitanti

Incendio nella notte in un appartamento di una palazzina di cinque piani in via Toti, al civico 11, in centro a Trieste.

L'allarme è scattato alle 3.40 facendo accorrere sul posto la prima partenza dei Vigili del Fuoco del Comando di Trieste, la seconda squadra e il funzionario di guardia, per un totale di dieci operatori.

Il rogo è stato causato, con ogni probabilità, da un problema che si è originato su un piano cottura, e ha interessato l'area della cucina, compresa la cappa di aspirazione.

Il fumo ha invaso tutto l'alloggio e si è esteso anche all'appartamento superiore. Le persone che si trovavano all'interno dei due appartamenti interessati dal fumo sono state medicate sul posto dal personale sanitario inviato dalla Sores di Palmanova. Hanno rifiutato il ricovero in ospedale. Sono rimaste leggermente intossicate.

I pompieri hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area interessata dall'incendio. Sono rientrati alle 6.30 di questa mattina. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Trieste.