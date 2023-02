I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti nel pomeriggio a Porcia, alla Domus Line, per un incendio che ha interessato il pistone di un compattatore di carta.

In via Maestri del Lavoro sono giunti tempestivamente due mezzi. I pompieri hanno quindi provveduto a spegnere il rogo, che aveva provocato molto fumo all’interno del sito produttivo, e a mettere in sicurezza il macchinario.