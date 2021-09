Incendio in un condominio a Trieste: due intossicati

Un violento incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 9.30, in via Silvio Negri, a Trieste. Due persone sono rimate intossicate. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto prima partenza, seconda partenza, autoscala, botte e funzionario di guardia del Comando Centrale dei Vigili del Fuoco del capoluogo giuliano.

Le fiamme si sono sviluppati al primo piano e hanno interessato anche altri alloggi nei livelli superiori. I pompieri stanno supportando il personale sanitario per aiutare le persone che abitano nella palazzina nelle operazioni di evacuazione.