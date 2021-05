Incendio in un deposito nell'ex caserma di Cividale

Dalle 18, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cividale, con il supporto dell’autobotte giunta dalla sede centrale del comando di Udine è impegnata per l'incendio di un deposito nell'ex caserma di Cividale del Friuli.

I pompieri, giunti sul posto, hanno trovato in fiamme una tettoia adibita a deposito dei carri della rievocazione storica; hanno quindi aggredito l’incendio da più punti riuscendo ad allontanare dalle fiamme i carri storici, evitando la loro completa distruzione.

Al momento è incorso la bonifica e la messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento.