Incendio in un garage a Prata di Pordenone

I Vigili del Fuoco di Pordenone con due squadre sono intervenute poco prima delle 20 di ieri a Prata di Pordenone, in Vìvia Campagnole, per l'incendio di un piccolo deposito al piano terra di una struttura adibita a garage. Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sprigionate vicino a un treno di pneumatici, provocando molto fumo.

In breve tempo le squadre hanno messo sotto controllo il rogo, eseguendo poi il minuto spegnimento e controllando l'integrità del fabbricato con la termocamera.

Nessuna persona è stata coinvolta. Le operazioni si sono concluse un paio d'ore più tardi.