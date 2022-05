Incendio in un impianto chimico in Slovenia, nessuna ricaduta in Fvg

Sono da escludere ricadute d'inquinanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia causate dalla forte esplosione e dall’incendio che si è verificato questa mattina, alle 8.30 circa, nell’impianto chimico Melamin di Kocevje, in Slovenia, a circa 80 chilometri da Trieste in direzione est.

L'esplosione, secondo quando riportano le fondi slovene, avrebbe provocato venti feriti. In mattinata i residenti erano stati invitati a rimanere in casa e chiudere le finestre.

"Le stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell’aria di Arpa Fvg, che effettuano misure in continuo h24, non hanno rilevato al momento alcuna variazione significativa delle concentrazioni orarie degli inquinanti, in particolare deli particolato PM10 e PM2.5", spiega l'agenzia regionale in una nota. "Inoltre, dall’analisi degli attuali regimi dei venti prevalenti si evidenzia che i fumi dell’incendio sono diretti in direzione est (vedi immagine allegata), in allontanamento dal Friuli Venezia Giulia".

L’impianto chimico produce resine per l'industria della carta, delle costruzioni, delle vernici e della gomma. "Dalle prime informazioni reperibili in rete - conclude Arpa Fvg - sembrerebbe che l’esplosione sia avvenuta nel piazzale esterno e abbia interessato un’autocisterna".