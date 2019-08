Incendio in un magazzino di Chiopris Viscone

Fiamme, poco dopo le 12, all'interno di un capannone a Chiaopris Viscone, di fronte ai Magazzini Nico. Le cause del rogo, dalle prime verifiche effettuate dai Vigili del fuoco, sembrano dovute a motivi accidentali. Una favilla, forse fuoriuscita dall'impianto elettrico, ha raggiunto un cumulo di segatura depositato su un lato del magazzino, da qui poi la propagazione dell'incendio all'interno dello stabilimento. L'immobile coinvolto è utilizzato dall'azienda Cathedra come magazzino. Al suo interno vengono infatti stoccate le sedie in legno per bambini che produce.

L'intervento di cinque squadre di pompieri, giunti da Udine, Cervignano e Codroipo, e la pioggia abbattutasi poco dopo, hanno fortunatamente scongiurato danni peggiori alla struttura, ampia circa mille metri quadri. Il fuoco ha rovinato diversi cupolini della copertura, alcuni attrezzi e strumenti.

Rintracciato il titolare, nelle prossime ore si procederà con la conta dei danni. Nessuna persona era presente all'interno.