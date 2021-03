Incendio in un seminterrato a Gorizia

Incendio poco prima di mezzanotte a Gorizia, in via Carso. Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate nel garage condominiale di una palazzina residenziale.

Sono andati distrutti due vetture e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Centrale del capoluogo isontino con la prima partenza, l'autobotte e il funzionario di guardia.

Le fiamme sono state domate intorno alle 3. Non è stato necessario evacuare la palazzina. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.