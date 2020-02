Un problema che pare di natura elettrica ha causato, nella prima serata di ieri, ad Azzano Decimo, in via Rimembranza, un incendio all'interno di un cestello di una lavatrice, in una lavanderia.

Dopo l'allarme sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato il principio di incendio e messo in sicurezza il negozio. Danni da fumo per gli ambienti che, al momento, sono stati dichiarati inagibili. Sul posto anche le forze dell'ordine. Nessuna persona è rimasta ferita.