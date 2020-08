Incendio in una palazzina a Trieste, evacuate cinque famiglie

Incendio, nella tarda serata di ieri, nella cantina di un complesso residenziale in via Carlo Antoni, a Trieste. Dopo l'allarme, i Vigili del fuoco del Comando Provinciale del capoluogo giuliano sono intervenuti con la prima partenza, l'autoscala, un'autobotte e il personale sanitario.



A causa dei fumi prodotti della combustione che hanno invaso in parte le stanze e altri ambienti comuni, sono state fatte evacuare precauzionalmente 5 famiglie che abitano nello stabile. Tutto l'immobile è stato messo in sicurezza e nella notte le persone hanno potuto fare rientro nei loro appartamenti.